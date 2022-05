Homem abre fogo contra clientes em mercado dos Estados Unidos

Apoie o 247

Metrópoles - Diversos jornais, usuários do Twitter e moradores de Nova York relataram, neste sábado (14/5), um ataque ocorrido em supermercado de Nova York. A polícia e outros serviços de emergência do estado confirmaram o incidente no Tops Markets, na Avenida Jefferson, 1275, em Buffalo.

Ao chegar no estabelecimento, a polícia encontrou diversas vítimas no chão do lado de fora do supermercado e outras dentro da loja.

Segundo relatos iniciais, pelo menos nove pessoas foram baleadas, algumas na cabeça. Duas vítimas foram declaradas mortas na hora, no chão do lado de fora do supermercado e pelo menos uma pessoa foi levada a um hospital da região. A suspeita, no entanto, é que pelo menos oito dos nove baleados tenham morrido.

