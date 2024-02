Homem ateia fogo em si mesmo fora da Embaixada de Israel em Washington

O motivo do incidente é incerto, mas tornou-se comum ver manifestações ocorrendo em Washington pedindo um cessar-fogo no conflito de Gaza edit

(Sputnik) - Um homem ateou fogo em si mesmo fora da Embaixada de Israel em Washington no domingo e atualmente está em estado crítico, informou o Departamento de Bombeiros e Serviços Médicos de Emergência do Distrito de Columbia (DC Fire and EMS) à Sputnik.

"O DC Fire and EMS foi acionado às 12:58 p.m. [17:58 GMT] para relatar uma pessoa pegando fogo fora da Embaixada de Israel", disse um porta-voz. "Chegamos para encontrar um homem adulto aparente que havia estado em chamas. O fogo foi extinto por membros da Divisão Uniformizada do Serviço Secreto dos Estados Unidos. O indivíduo foi transportado para o hospital com ferimentos críticos que ameaçam a vida."

O motivo do incidente é incerto, mas tornou-se comum ver manifestações ocorrendo em Washington pedindo um cessar-fogo no conflito de Gaza.

Em 7 de outubro de 2023, o Hamas lançou um ataque massivo com foguetes contra Israel a partir de Gaza e rompeu a fronteira, matando 1.200 pessoas e sequestrando cerca de 240 outras, segundo Tel Aviv. Israel lançou ataques retaliatórios, ordenou um bloqueio completo de Gaza e iniciou uma incursão terrestre no enclave palestino com o objetivo declarado de eliminar os combatentes do Hamas e resgatar os reféns. Até agora, pelo menos 29.606 pessoas foram mortas na Faixa de Gaza, disseram as autoridades locais.

