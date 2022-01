Homem descobre que hérnia era útero, trompa de falópio e ovário

O sérvio de 67 anos passava por uma cirurgia quando foi diagnosticado com a raríssima síndrome do ducto mulleriano persistente edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Enquanto os médicos operavam a suposta hérnia de um pai de três filhos, descobriram que a protuberância, na verdade, eram órgãos reprodutores femininos. O homem de 67 anos foi para o hospital em Kosovo, na Sérvia, reclamando de um inchaço na virilha que o incomodava há décadas e que nasceu apenas com um testículo.

Mas quando os cirurgiões inspecionaram a massa, encontraram útero, colo do útero, trompa de falópio e ovário, bem como o testículo “perdido”. O homem foi diagnosticado com uma condição extremamente rara conhecida como síndrome do ducto mulleriano persistente (PDMS, na sigla em inglês).

Leia a íntegra no Metrópoles .

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE