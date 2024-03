Homem é preso no Paraná após FBI identificar mensagens enviadas à vice dos EUA pedindo a morte de servidores públicos

Apoie o 247

247 - Um homem, que não teve a sua identidade revelada, foi preso no Paraná acusado de mandar mensagens para a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris. No conteúdo, ele pedia a morte de servidores públicos da cidade de Juranda, a cerca de 500 km de Curitiba.

O delegado André Silva Dzindzik disse ao portal UOL que a polícia recebeu as informações sobre o caso no dia 29 de fevereiro. O suspeito mora em Juranda, cidade com apenas 7.771 habitantes, segundo o Censo 2022 do IBGE.O FBI identificou mensagens com conteúdo de "incitação ao crime", segundo o delegado. O caso foi encaminhado pela polícia dos Estados Unidos ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que repassou os detalhes à PC-PR.

