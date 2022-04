Homem mais rico da Ucrânia promete reconstruir cidade de Mariupol

Rinat Akhmetov possui duas grandes siderúrgicas no local, que ele diz que voltarão a competir globalmente edit

Por Elizabeth Piper, Reuters - O homem mais rico da Ucrânia se comprometeu a ajudar na reconstrução de Mariupol, a cidade mais fortemente bombardeada e afetada na guerra na Ucrânia. Rinat Akhmetov possui duas grandes siderúrgicas no local, que ele diz que voltarão a competir globalmente.

Akhmetov viu seu império de negócios ser destruído por oito anos de combates no leste da Ucrânia, mas permanece certo de que o que ele chama de "nossos bravos soldados" defenderão a cidade, que foi reduzida a um deserto após sete semanas de bombardeio.

No momento, no entanto, sua empresa Metinvest, a maior siderúrgica da Ucrânia, anunciou que não pode entregar seus contratos de fornecimento. Seu grupo financeiro e industrial está cumprindo suas obrigações de dívida e sua produtora privada de energia DTEK "otimizou o pagamento de suas dívidas" em um acordo com os credores.

"Mariupol é uma tragédia global e um exemplo global de heroísmo. Para mim, Mariupol foi e sempre será uma cidade ucraniana", disse Akhmetov em respostas por escrito a perguntas da Reuters.

"Acredito que nossos bravos soldados defenderão a cidade, embora eu entenda o quão difícil e duro é para eles", disse ele, acrescentando estar em contato diário com os gerentes da Metinvest que administram as usinas em Mariupol.

