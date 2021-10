Homem negro recebe a maior pena pela invasão ao Capitólio sem ter participado

Homem negro de 59 anos não participou da invasão do Legislativo norte-americana, apenas apoiou a campanha nas redes sociais edit

247 - Troy Anthony Smocks, um homem negro de 59 anos, obteve a maior pena entre os 19 sentenciados até o momento pela invasão do Capitólio (Parlamento dos Estados Unidos) em 6 de janeiro. A decisão do Tribunal de Justiça do Distrito de Columbia determinou que o homem negro deverá cumprir 14 meses de prisão.

Smocks, todavia, não participou da invasão do Legislativo norte-americana, apenas apoiou a campanha nas redes sociais. Ele escreveu em sua página na rede social Parler: “Preparem nossas armas e depois vamos buscá-los. Vamos caçar esses covardes”.

Durante o julgamento, Smocks pediu a palavra e afirmou acreditar que estava sendo tratado com mais severidade por ser negro.

