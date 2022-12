Homem que abriu fogo na rua em Paris confessa que perpetrou ataque contra curdos devido a 'ódio racial'

Embora a polícia siga declarando que o criminoso atuou sozinho, os curdos da França acusam as autoridades turcas pelo assassinato de 3 pessoas edit

Sputnik Brasil, via Telegram - Durante o interrogatório, o criminoso afirmou ter deliberadamente chegado ao centro cultural curdo para atacar os representantes da comunidade, comunicou a emissora BFM TV.

Embora a polícia siga declarando que o criminoso atuou sozinho, os curdos da França acusam as autoridades turcas pelo acontecido e continuam participando dos protestos em massa.

247 - Confrontos continuaram a eclodir em Paris neste sábado (24), após um atirador matar 3 pessoas na sexta-feira (23) em uma parte movimentada do 10º distrito distrito da capital francesa frequentada por curdos. O assassinato ocorreu justo no momento em que a comunidade curda se preparava para comemorar o 10º aniversário do assassinato não resolvido de três ativistas.

A polícia prendeu um homem de 69 anos que, segundo as autoridades, havia sido recentemente libertado da prisão enquanto aguardava julgamento por um ataque em um acampamento de imigrantes em Paris há um ano.

