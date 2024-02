Houthis ameaçam atacar Itália se esta se juntar à coalizão dos EUA

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O movimento iemenita Ansarullah, conhecido como Houthi, afirma que se a Itália participar nos ataques ao Iêmen, irá tornar-se um alvo legítimo.

Mohamed Ali al-Houthi, chefe do comitê revolucionário supremo do Ansarullah, fez a declaração durante uma entrevista nesta segunda-feira (5) ao jornal italiano La Repubblica.



O responsável iemenita encorajou a Itália a pressionar Israel a pôr fim às hostilidades na sitiada Faixa de Gaza, que deixaram mais de 27 mil pessoas mortas desde o início de outubro. Esse seria o único caminho para a paz na região, disse al-Houthi.



Na sexta-feira, o ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, disse que Roma forneceria o almirante no comando de uma força-tarefa marítima liderada pelos EUA no Mar Vermelho, com o objetivo de proteger a passagem de navios comerciais com destino a Israel.



O Iêmen tem como alvo navios pertencentes a Israel ou que navegam em direção a portos israelenses, num forte gesto de solidariedade para com os palestinos oprimidos de Gaza nos últimos meses.

continua após o anúncio

Israel trava uma guerra genocida na Faixa de Gaza sitiada desde 7 de outubro do ano passado, após uma operação surpresa do grupo de resistência palestino Hamas contra o regime ocupante. Os EUA ofereceram apoio militar irrestrito a Israel durante a agressão. (Com informações da PressTV).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: