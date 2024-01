Houthis anunciam operação contra forças dos EUA no Golfo de Aden

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

TASS - Os combatentes Houthis do movimento Ansarolá do Iêmen anunciaram uma operação militar contra navios de guerra dos EUA no Golfo de Aden e no Estreito de Bab el-Mandeb, disse nesta quinta-feira (25), o porta-voz militar do movimento, Yahya Saria, no Telegram.

"Hoje [quarta-feira], ocorreu um confronto com vários contratorpedeiros e navios de guerra dos EUA, que tentavam proteger dois navios comerciais dos EUA, no Golfo de Aden e no Estreito de Bab el-Mandeb. O resultado foi um impacto direto num navio de guerra dos EUA. Os dois navios comerciais dos EUA foram forçados a recuar e regressar", disse ele.

continua após o anúncio

Segundo o comunicado, o confronto “durou mais de duas horas”. Os Houthis usaram “vários mísseis balísticos” e alguns deles “alcançaram os seus alvos”, apesar das tentativas dos EUA de os interceptar.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: