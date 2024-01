Houthis atacam navio dos EUA no Golfo de Aden

Um porta-voz do movimento de resistência do Iêmen disse que a ação ocorreu em resposta aos ataques dos EUA e do Reino Unido edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

TASS - Os houthis iemenitas dispararam mísseis antinavio contra um navio dos EUA, o Chem Ranger, no Golfo de Aden, disse Yahya Saria, porta-voz do movimento de resistência do Iêmen.

"As forças navais do Iêmen realizaram uma operação no Golfo de Aden, durante a qual um navio dos EUA, o Chem Ranger, foi atacado com vários mísseis antinavio", disse Saria em uma transmissão ao vivo do Al Masirah, de propriedade dos Houthi. televisão.

continua após o anúncio

Ele disse que um dos mísseis atingiu diretamente a embarcação.

Saria disse que o ataque ocorreu em resposta aos ataques dos EUA e do Reino Unido às instalações do movimento de resistência Ansar Ansarolá no Iêmen.

continua após o anúncio

De acordo com o serviço Marine Traffic, que fornece informações em tempo real sobre os movimentos e a localização atual dos navios, o Chem Ranger é um navio com bandeira das Ilhas Marshall que transporta produtos químicos de Jeddah, na Arábia Saudita, para o Kuwait.

As Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido disseram que pelo menos dois incidentes ocorreram na costa do Iêmen na noite de quinta-feira. O primeiro ataque ocorreu cerca de 85 milhas náuticas a sudeste da cidade iemenita de Ash Shihr.

continua após o anúncio

Enquanto isso, a Ambrey, uma empresa de segurança marítima com sede no Reino Unido, disse que quatro veículos aéreos não tripulados (UAVs) se aproximaram e circularam um navio-tanque de bandeira das Ilhas Marshall, de propriedade dos EUA, a aproximadamente 87 milhas a sudeste de Mukalla, no Iêmen.

Mais um incidente ocorreu 115 milhas náuticas a sudeste do porto iemenita de Aden. Segundo Ambrey, drones também se aproximaram de um navio-tanque com bandeira das Ilhas Marshall.

continua após o anúncio

Após a escalada da guerra de Israel contra os palestinos na Faixa de Gaza em 7 de outubro do ano passado, os Houthis alertaram que iriam lançar ataques em território israelense, ao mesmo tempo que proibiriam navios associados ao Estado israelense de passar pelas águas do Mar Vermelho e do Estreito Bab el-Mandeb até Tel Aviv cessar a sua operação militar. De acordo com estimativas do Comando Central do Departamento de Defesa dos EUA (CENTCOM), o grupo da resistência iemenita atacou mais de 20 embarcações e navios civis no Mar Vermelho desde meados de novembro de 2023.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: