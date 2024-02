Houthis dispararam 183 drones e foguetes contra Israel em 20 semanas, diz líder do movimento do Iêmen

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Agência Sputnik - Até 48 embarcações foram atacadas nos mares Vermelho e Arábico, e 183 drones e foguetes foram lançados contra Israel nas 20 semanas desde o início das operações militares pelo movimento Ansar Allah do Iêmen, também conhecido como Houthis, disse o líder do movimento, Abdul Malik al-Houthi, na quinta-feira.

"À medida que o inimigo continua seu genocídio do povo palestino na Faixa de Gaza e não concorda com um cessar-fogo, nossas operações continuam e aumentam em quantidade e qualidade. O número de operações contra embarcações inimigas aumentou para 13 em uma semana, e em 20 semanas de confronto com o inimigo nos mares Vermelho e Arábico, 48 embarcações foram atacadas, e 183 drones e mísseis foram disparados contra a entidade inimiga", disse ele em uma aparição televisionada na emissora Al-Masirah.

continua após o anúncio

O líder Houthi também disse que as forças armadas dos Houthis realizaram mais de 1.100 exercícios militares, desfiles e marchas e treinaram mais de 273.000 combatentes durante o período mencionado como parte da mobilização geral.

O porta-voz militar Houthi, Yahya Saree, disse na quinta-feira que o movimento realizou três operações militares contra embarcações dos Estados Unidos e do Reino Unido, e de Eilat, Israel.

continua após o anúncio

O movimento Houthi, que controla grandes partes do norte e oeste do Iêmen, prometeu em novembro de 2023 atacar qualquer navio associado a Israel até que este pare com as ações militares na Faixa de Gaza. Isso levou o Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, a anunciar a criação de uma operação multinacional para garantir a navegação no Mar Vermelho. Forças dos EUA e do Reino Unido posteriormente lançaram grandes ataques contra posições Houthi na tentativa de degradar a capacidade dos rebeldes de alvejar embarcações comerciais.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: