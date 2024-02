Houthis dizem que Mar Vermelho "não é mais resort dos Estados Unidos"

As ações dos houthis têm retardado o fluxo de navios de propriedade e com destino a Israel edit

Sputnik – Os houthis do Iêmen anunciaram que continuarão seus ataques contra navios comerciais ligados a Israel no mar Vermelho e garantiram que o local já não é um 'resort' onde os Estados Unidos possam navegar livremente.

"O Mar Vermelho já não é um resort onde os norte-americanos possam passear e se divertir", disse Mohammed Ali al-Houthi, membro do Conselho Político Supremo, durante um evento de massa realizado na sexta-feira (16), em Sana'a, dois dias após os Estados Unidos lançarem seus mais recentes ataques contra alvos houthis.

O chefe houthi também apelou às nações árabes para que continuem a pressionar os "inimigos" até que cesse a ofensiva israelense contra Gaza, acrescentando que os iemenitas "permanecerão firmes com Gaza até à vitória".

As declarações do grupo iemenita surgem no mesmo dia em que entraram em vigor novas sanções de Washington contra os houthis, chamados de "terroristas globais especialmente designados" pelo país norte-americano.

Anunciadas pela primeira vez em meados de janeiro, tais sanções proíbem os norte-americanos de fornecerem qualquer ajuda financeira ou material ao grupo iemenita e congelam quaisquer bens que os houthis possam ter nos Estados Unidos.

As ações dos houthis têm retardado o fluxo de navios de propriedade e com destino a Israel através do mar Vermelho, o que resulta em uma queda de 85% na atividade comercial do porto Eilat, em Israel.

Em resposta a essa campanha, em 12 de janeiro, os Estados Unidos e o Reino Unido iniciaram uma ofensiva de ataques com mísseis contra áreas controladas pelos houthis no Iêmen, com o objetivo de reduzir a capacidade da milícia de sequestrar navios comerciais que navegam no mar Vermelho.

Os houthis, no entanto, responderam a campanha militar conjunta entre norte-americanos e britânicos atacando os navios de guerra destes países.

Além disso, o grupo do Iêmen desafiou os ataques, anunciando que os "perdedores" norte-americanos e seus aliados "lamentarão seus atos de agressão contra o Iêmen" e serão proibidos de passar pelo estreito de Bab el-Mandeb.

