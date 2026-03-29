Houthis do Iêmen atacam Israel e entram na guerra com o Irã; fuzileiros navais dos EUA chegam à região

(Reuters) - O risco de uma guerra ampliada com o Irã aumentou no sábado, com os houthis, alinhados ao Irã, lançando seus primeiros ataques contra Israel desde o início do conflito, enquanto forças adicionais dos EUA chegavam ao Oriente Médio.

Washington enviou milhares de fuzileiros navais para o Oriente Médio no conflito que já dura um mês. O primeiro de dois contingentes chegou na sexta-feira a bordo de um navio de assalto anfíbio, informou o Exército dos EUA no sábado.

O Washington Post noticiou no sábado que autoridades americanas afirmaram que o Pentágono estava se preparando para semanas de operações terrestres no Irã, possivelmente envolvendo incursões de forças especiais e tropas de infantaria convencionais. Ainda não se sabia se o presidente Donald Trump aprovaria os planos de envio de tropas terrestres, segundo o Post.

A Reuters noticiou que o Pentágono estava considerando operações militares que poderiam incluir o envio de tropas terrestres ao Irã.

Jornalistas e socorristas libaneses são atingidos

A guerra, iniciada em 28 de fevereiro com ataques dos EUA e de Israel contra o Irã, espalhou-se pelo Oriente Médio, matando milhares de pessoas e atingindo a economia mundial com a maior interrupção de sempre no fornecimento global de energia.

O secretário de Estado Marco Rubio afirmou na sexta-feira que os EUA poderiam atingir seus objetivos sem tropas terrestres, mas que estavam enviando algumas para a região para que Trump tivesse "máxima" flexibilidade para ajustar a estratégia.

O Pentágono também deveria mobilizar milhares de soldados da 82ª Divisão Aerotransportada do Exército dos EUA.

O Paquistão, um potencial mediador entre Washington e Teerã, sediará dois dias de conversas a partir de domingo com os ministros das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Turquia e Egito, buscando maneiras de aliviar as tensões regionais, um dia depois de o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ter conversado com o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif.

O exército israelense afirmou no domingo que havia atacado a infraestrutura de fabricação de armas de Teerã, incluindo dezenas de locais de armazenamento e produção, no dia anterior. Cinco pessoas morreram em um ataque a um cais na cidade portuária de Bandar-e-Khamir, no sul do país, que também destruiu duas embarcações, informou a mídia estatal iraniana no domingo.

Israel também atacou alvos no Líbano, retomando sua guerra contra o Hezbollah, apoiado pelo Irã, matando três jornalistas libaneses em um ataque a um veículo da imprensa, informou a emissora libanesa Al Manar, além de um soldado libanês. Um ataque subsequente contra os socorristas enviados para prestar auxílio também causou mortes.

As Forças Armadas de Israel afirmaram ter como alvo um dos jornalistas, acusando-o de fazer parte de uma unidade de inteligência do Hezbollah e de ter divulgado informações sobre a localização de soldados israelenses.

Na manhã de domingo, a corporação informou que um de seus soldados havia sido morto em combate no Líbano.

O Irã manteve seus ataques contra Israel e vários estados do Golfo. As defesas aéreas abateram um drone perto da residência do líder do partido governista curdo iraquiano, Masoud Barzani, em Erbil, disseram fontes de segurança à Reuters na manhã de domingo.

Fontes de segurança disseram no sábado que outro ataque com drone teve como alvo a residência do presidente da região do Curdistão iraquiano.

Os ataques dos houthis podem representar uma nova ameaça à navegação.

Os houthis realizaram um segundo ataque contra Israel, afirmou o porta-voz militar houthi, Yahya Saree, prometendo mais ataques.

Os ataques apontam para uma nova ameaça potencial ao transporte marítimo global, já afetado pelo fechamento efetivo do Estreito de Ormuz , anteriormente uma via navegável para cerca de um quinto do fornecimento mundial de petróleo e gás natural liquefeito.

Os houthis demonstraram capacidade para atacar alvos muito além do Iémen e interromper as rotas marítimas em torno da Península Arábica e do Mar Vermelho, tal como fizeram em apoio ao Hamas na guerra de Gaza.

Caso os houthis expandam sua nova frente no conflito, um dos alvos poderá ser o Estreito de Bab el-Mandeb, na costa do Iêmen, um ponto de estrangulamento para o tráfego marítimo em direção ao Canal de Suez.

Com as eleições de meio de mandato nos EUA marcadas para novembro, a guerra, cada vez mais impopular, tem pesado sobre o Partido Republicano de Trump. Ele parece ansioso para encerrá-la em breve, ao mesmo tempo que ameaça intensificá-la.

Manifestantes saíram às ruas de cidades por todos os Estados Unidos no sábado em protestos anti-Trump, descritos pelos organizadores como um chamado à ação contra a guerra ao Irã.

Trump ameaçou atingir usinas de energia iranianas e outras infraestruturas energéticas caso o Irã não abra o Estreito de Ormuz. Mas ele estendeu o prazo que havia imposto para esta semana, dando ao Irã mais 10 dias para responder.

As ameaças iranianas de atacar navios no estreito impediram a maioria dos petroleiros de tentar atravessar a hidrovia. O Irã concordou em permitir a passagem de mais 20 embarcações com bandeira paquistanesa pelo estreito, com permissão para dois navios transitarem diariamente, afirmou o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar.

Israel atacou a infraestrutura nuclear do Irã. O chefe da corporação nuclear estatal russa Rosatom, que evacuou funcionários da usina nuclear de Bushehr, na costa do Golfo do México, afirmou que os ataques ameaçam a segurança nuclear.

Pezeshkian afirmou que o Irã "retaliará fortemente se nossa infraestrutura ou centros econômicos forem alvos de ataques".