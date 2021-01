Hungria aprova vacina da AstraZeneca e a Sputnik V

Com a aprovação, Hungria está mais próximo de se tornar primeiro país da UE a usar a vacina russa contra a COVID-19 Sputnik V edit

Sputnik - Com a aprovação, Hungria está mais próximo de se tornar primeiro país da UE a usar a vacina russa contra a COVID-19 Sputnik V. Desta forma, o país europeu aprovou o imunizante russo para uso emergencial. A aprovação foi baseada nos resultados dos testes clínicos realizados da vacina na Rússia, e na análise compreensiva de especialistas na Hungria , publicou o Fundo Russo de Investimentos Diretos (RFPI, na sigla em russo).O ministro das Relações Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, que deverá visitar Moscou nesta semana, disse que o governo de seu país recebeu um esboço de contrato para comprar a vacina do Fundo Russo de Investimentos Diretos (RFPI, na sigla em russo), segundo publicou a agência Reuters.O chanceler húngaro também declarou que se a agência reguladora húngara aprovar a vacina russa, "então o contrato pode ser assinado [...] e a Hungria poderia receber um grande montante da vacina segura".

Ainda na quarta-feira (20), a União Europeia declarou que não cobraria da Hungria explicações sobre suas intenções de comprar a vacina russa.

Além da Sputnik V, a vacina da farmacêutica AstraZeneca contra o novo coronavírus também foi aprovada, segundo reportou o site Origo.hu.Anteriormente, a Sputnik V foi registrada para uso emergencial na Argélia , Argentina, Bolívia, Sérvia, Palestina, Venezuela, Paraguai, Turcomenistão, Bielorrússia e Rússia.

De acordo com Kirill Dmitriev, chefe do RFPI, diversos países se interessam pela vacina russa Sputnik, enquanto sua produção é discutida com a Alemanha.

Desenvolvida pelo Centro Nacional de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya, a Sputnik V foi a primeira vacina a ser registrada no mundo contra o vírus SARS-CoV-2.

