RT - A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Vereshchuk, questionou o que ela descreveu como a retórica “pró-russa” da Hungria, sugerindo que o desejo de “gás russo barato” ou mesmo uma potencial apropriação de terras poderia estar por trás da política de Budapeste sobre o conflito entre Moscou e Kiev.



Em um longo post no Facebook, a oficial afirmou que “nem mesmo os satélites russos da antiga União Soviética se comportam como as autoridades da Hungria”. Ela disse que a Hungria não apoia sanções contra a Rússia, se recusa a fornecer armas à Ucrânia e até “não permite que armas de outros países passem por seu território”.



“Na verdade, eles dizem ‘não’ para tudo. Um pouco mais, e a retórica oficial de Budapeste será totalmente pró-russa. O que é isso? Quer um pouco de gás russo barato? Ou talvez queira nossa Transcarpatia?” Vereshchuk escreveu antes de pedir a Budapeste que “se junte ao mundo civilizado” e “não repita os erros da Segunda Guerra Mundial quando a Hungria fez uma escolha errada”.

Mais cedo nesta terça-feira, 22, o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, disse que seu país não apoiaria sanções anti-Rússia que prejudicariam seus próprios interesses, incluindo as penalidades contra o gás e o petróleo russos. Ele também reiterou que a Hungria era contra quaisquer propostas envolvendo o envio de soldados da Otan para a Ucrânia ou a criação de uma zona de exclusão aérea sobre o país, explicando que tais ações aumentariam o risco de uma guerra em maior escala.



Embora o governo húngaro tenha condenado o ataque de Moscou à Ucrânia e apoiado algumas sanções, defendeu consistentemente seu desejo de “ficar de fora” do conflito e se recusou a se juntar a outros países no envio de armas para a Ucrânia.



Moscou enviou tropas para a Ucrânia no final de fevereiro, após um impasse de sete anos sobre o fracasso de Kiev em implementar os termos dos acordos de Minsk e encerrar o conflito com as regiões separatistas de Donetsk e Lugansk. A Rússia acabou reconhecendo os dois como estados independentes no momento em que pediram ajuda militar.



A Rússia exige que a Ucrânia se declare oficialmente um país neutro que nunca se junte ao bloco militar da Otan liderado pelos Estados Unidos. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas do Donbass à força.

