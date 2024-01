Ícone do pop mundial, Dua Lipa denuncia genocídio em Gaza: "não há líderes suficientes tomando posição"

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Considerada um ícone do pop, a cantora Dua Lipa decidiu usar sua visibilidade para denunciar o genocídio praticado por Israel contra população palestina e também a negligência das principais lideranças mundiais perante os crimes humanitários cometidos na Faixa de Gaza.

"Neste momento, o que temos que ver é quantas vidas foram perdidas em Gaza, e os civis inocentes, e as vidas que estão sendo perdidas. Simplesmente não há líderes suficientes que estão a tomar posição e a falar sobre a crise humanitária que está a acontecer, o cessar-fogo humanitário que precisa de acontecer”, diz ela.

continua após o anúncio

La cantante Dua Lipa sobre el GENOCIDIO de Israel en Gaza: "En este momento, lo que tenemos que observar es cuántas vidas se han perdido en Gaza, y los civiles inocentes, y las vidas que simplemente se están perdiendo. Simplemente no hay suficientes líderes mundiales que estén… pic.twitter.com/PPSxE1DAwc — Palestina Hoy (@HoyPalestina) January 16, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: