Iêmen: ataque houthi contra militares deixa dezenas de mortos

Sputnik Brasil - De acordo com o canal de televisão Al-Ekhbariya, citado pela Reuters, ao menos 80 militares teriam sido mortos no ataque, que também deixou vários feridos.

Até o momento, o movimento houthi não se manifestou para assumir a suposta responsabilidade pela ação, que teria envolvido drones e mísseis balísticos.

Mais de 3 milhões de pessoas no Iêmen ficaram desabrigadas pela guerra. 83% deles são mulheres e crianças.​