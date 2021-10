Igreja de Pádua lamenta homenagem que Bolsonaro receberá em cidade italiana

Apoie o 247

247 - A igreja católica de Pádua, na Itália, divulgou uma nota nesta quarta-feira (27) repudiando a homenagem que Bolsonaro vai receber na cidade italiana de Anguillara Veneta. O título de cidadão honorário será concedido na próxima segunda-feira (1º).

A cidade de Anguillara pertence à jurisdição da diocese de Pádua e é localidade de origem do bisavô paterno de Bolsonaro. Segundo o texto publicado, “a concessão da cidadania honorária tem criado um forte constrangimento” à Igreja.

O título foi aprovado na Câmara de Vereadores sob fortes protestos. Foram nove votos a favor, três contra e uma abstenção. Durante a votação, houve protestos contra a homenagem do lado de fora da câmara. Uma petição online com mais de 2.600 assinaturas reivindicava que a honraria não fosse concedida.

De acordo com reportagem do jorna l Extra Classe, a nota, intitulada Laços com o Brasil, apelo a Bolsonaro, lança um apelo “de todo o coração” ao presidente. Que seja “promotor de políticas que respeitem a justiça, a saúde, o meio ambiente”, e que, em especial, apoie os pobres.

A diocese italiana ainda ressalta a sua harmonia pessoal e eclesial, a amizade com os bispos do Brasil “que nos últimos meses denunciam a violência, abuso, exploração da religião, devastação ambiental e o agravamento de uma grave crise de saúde, econômica, ética, social e política, intensificada pela pandemia”.

