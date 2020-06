Imagem negativa do Brasil sob Bolsonaro prejudica acordo Mercosul-União Europeia

O Parlamento Holandês aprovou na semana passada uma moção pedindo que o governo do país não ratifique o acordo da União Europeia com o Mercosul. Uma das deputadas diz que o governo de Jair Bolsonaro não goza de simpatia e suas ações provocam mal-estar. Atos parecidos foram realizados na Áustria e num parlamento regional na Bélgica edit

247 - Em entrevista ao jornalista Jamil Chade, a deputada holandesa Esther Ouwehand, que liderou a campanha contra o acordo com o Mercosul, diz que em seu país, o Parlamento não irá aprovar o tratado.

Assinado em meados de 2019 depois de 20 anos de negociações, o acordo comercial entre os dois blocos precisa ser ratificado por todos os países para entrar em vigor. Esther acredita que o projeto está fora da agenda da Europa neste momento e deixa claro que o governo de Jair Bolsonaro aprofundou a rejeição à ideia de uma abertura comercial ao Brasil, informa Jamil Chade em sua coluna no UOL.

"Vemos três problemas", diz a deputada. "Um deles é a Amazônia. Esse acordo pode colocar pressão sobre a floresta. O outro ponto é a violação dos direitos dos povos indígenas no Brasil. Além disso, a situação das exportações brasileiras era também considerada. Os agricultores europeus são cobrados certos padrões, inclusive de sustentabilidade. Temos de proteger essa comunidade para que a transição a esse novo modelo possa ocorrer. E não os expor à concorrência brutal de países como o Brasil, onde a produção de carnes e outros temas ocorre de outra forma".

A deputada holandesa critica ainda o governo Bolsonaro, "principalmente sua forma de lidar com a Amazônia e os povos indígenas. Sabemos que as negociações entre o Mercosul e a UE começaram há 20 anos. Mas sob o atual governo, a preocupação sobre o que ocorreria com esse acordo apenas foi aprofundada".

"Não há muita simpatia por Bolsonaro por aqui, para dizer de forma suave. É muito importante apoiar pessoas pelo mundo que estão sob governos brutais, como o de Bolsonaro. O povo indígena brasileiro veio até a Europa e nos pediu que déssemos apoio à sua causa. E eles nos disseram que se aprovássemos o acordo, estaríamos premiando Bolsonaro por tudo o que ele faz. Sempre escolhemos apoiar as pessoas que defendem os direitos humanos e o meio ambiente".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.