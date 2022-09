Imagens mostram Elizabeth II fazendo saudação nazista em 1933, aos 6 anos

Tio de Elizabeth, Eduardo VIII era grande apoiador do governo do ditador nazista Adolf Hitler edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornal The Sun revelou em 2015 imagens inéditas da família real britânica em 1933, em que a futuro rainha Elizabeth II, então aos 6 anos de idade – e que faleceu nesta quinta-feira, 8, após 70 anos de reinado – fazia saudação nazista junto a membros de sua família.

Na ocasião, um porta-voz do Palácio de Buckingham disse estar profundamente decepcionado com a divulgação da foto. “É desapontador que o filme, capturado oito décadas atrás e aparentemente do arquivo pessoal da Sua Majestade, tenha sido obtido e explorado dessa maneira”, dizia trecho de comunicado.

Edward VIII, o nazista

Edward VIII, tio de Elizabeth II que aparece nas imagens divulgadas pelo The Sun, era profundo admirador do nazismo, assim como boa parte da realeza britânica e da alta burguesia do país. Em 1937, Edward foi convidado pelo ditador alemão para uma estadia em seu chalé localizado na Áustria.

O antigo rei do Reino Unido via no regime do ditador nazista Adolf Hitler a melhor forma de combater o movimento operário – então em alta na Inglaterra na década de 1930. A realeza britânica, ao longo da história, foi apoiadora e financiadora de diversos governos fascistas e coloniais.

Não custa nada lembrar que, em 2005, o príncipe Harry, filho de Carlos III – que sucede Elizabeth II na condição de Rei da Inglaterra – e, portanto, neto da monarca falecida nesta quinta, foi tema de diversas manchetes mundo afora por ter participado de festa fantasiado de nazista.

Recordatorio: fotografía de la futura reina Isabel II haciendo el saludo nazi en 1933, guiada por su tío Édouard, entonces príncipe de Gales, refleja el traje de Hitler, con la esvástica reglamentaria, que el joven príncipe Harry llevaría en las fiestas unos setenta años después. pic.twitter.com/S5hTRiGrsQ — Carlos Schmerkin (@CSchmerkin) September 8, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.