Imprensa estrangeira diz que China substitui EUA como maior destino de investimentos do mundo

De acordo com a OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), a China assumiu a liderança como o maior destino de investimentos do mundo

Rádio Internacional da China - A Reuters informou em 30 de abril que os dados divulgados pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) no mesmo dia indicam que o investimento estrangeiro direto (IED) global caiu para o mínimo de 15 anos no ano passado, e a China, como uma das poucas principais economias que mantiveram crescimento, substituiu os Estados Unidos como o maior destino de investimentos do mundo.

Com a pandemia de Covid-19 causando graves danos à economia global, os fluxos globais de IED em 2020 caíram 38% para US $ 846 bilhões, o menor valor desde 2005. O IED representava apenas 1% do PIB global no ano passado, também a menor participação desde 1999.

De acordo com a OCDE, a recuperação das fusões e aquisições internacionais no segundo semestre de 2020 e até agora neste ano pode promover a retomada do IED em 2021.

