Imprensa europeia dá espaço sem precedentes a discurso de Lula

Por Cesar Locatelli - Por que razão uma coletiva, em um sindicato de trabalhadores, de um ex-presidente recém-liberado das condenações que lhe tolhiam direitos políticos, deu origem a inúmeras matérias jornalísticas pela Europa?



Talvez a resposta esteja no alívio de que alguém terá potência suficiente para destronar o atual ocupante da presidência que, aos olhos da maioria, é uma ameaça mundial. Talvez haja certos limites civilizatórios que já não se pode transpor. Talvez não tenhamos, internamente ao Brasil, percebido, em outros tempos, a liderança mundial de Lula. Só a voz de um estadista ecoaria tão amplamente no Velho Continente.



Veja, a seguir, 33 reportagens, suas manchetes e seus links. Uma relação que certamente não mostra todo o alcance que o nome e a palavra de Lula atingiramno território europeu.

1 The Guardian, Inglaterra

O ex-presidente trucida a resposta ‘cretina’ de Bolsonaro à Covid em sua primeira aparição na ‘volta’

2 Le Monde, França

Lula fustiga as "decisões tolas" tomadas por Jair Bolsonaro na Covid-19

3 El País, Espanha

Lula volta à cena política contra Bolsonaro

4 Público, Portugal

"A verdade prevaleceu”, diz Lula sobre a anulação das suas condenações. | bit.ly/2N6hqgX | bit.ly/3rEDiiu



5 Diário de Notícias, Portugal

Lula da Silva. "Vou dedicar o resto da minha vida a este país"| bit.ly/3t9j14Z



6 Alexandre Bandeira, entrevista (RFI, França)

“Sergio Moro foi o principal derrotado com anulação da condenação de Lula” | bit.ly/3crThua



7 Le Monde, editorial (Le Monde, França)

“Os novos desafios de Lula no Brasil” | bit.ly/3qCZ8BV



8 Il Messaggero, Itália

Brasil, Lula agradece ao Papa Francisco pelo apoio: "por enquanto, não penso em candidatar-me" | bit.ly/3eGBmTh



9 Expresso, Portugal

“Não tenham medo de mim”: Lula falou ao Brasil | bit.ly/3qCZ8Sr



10 El Diário, Espanha

Lula volta com política nas veias e na mente nas eleições de 2022 | bit.ly/3l5BNaI



11 El Diário, Espanha

Lula: “Sei que fui vítima da maior mentira jurídica dos últimos 500 anos” bit.ly/3rEvvkH



12 El Diário, Espanha

Lula evita manifestar-se sobre suas aspirações presidenciais | bit.ly/3l4rnYM



13 La Vanguardia, Espanha

Lula entra em campanha sem confirmar se aparecerá nas eleições presidenciais | bit.ly/3esYSTr



14 Deutsche Welle-en, Alemanha

Lula do Brasil detona as políticas 'imbecis' de Bolsonaro para a Covid-19 | bit.ly/3qBWmN2



15 Euronews, Portugal

Lula não se compromete com 2022 | bit.ly/2OpSLod



16 Zeitonline, Alemanha

Supremo tribunal anula sentenças contra ex-chefe de Estado brasileiro | bit.ly/30xuWNR



17 The Independent, Inglaterra

Brasil 'Lula' critica duramente Bolsonaro, evita comentar sobre nova corrida presidencial | bit.ly/3bDH8TH



18 Morning Star, Reino Unido

O regime de direita do Brasil teme popularidade de Lula | bit.ly/3eo8Qpc



19 Le Figaro, França

Lula pronto para desafiar Bolsonaro em 2022 | bit.ly/3cl2291



20 RFI, França

"Não sigam nenhuma decisão imbecil deste presidente: tomem vacina", diz Lula | bit.ly/3t9j1lv



21 El Periódico, Espanha

Lula: “Sei que fui vítima da maior mentira jurídica dos últimos 500 anos” | bit.ly/3vhoYi4



22 El Periódico, Espanha

O árduo regresso de 'Lula' | bit.ly/3ldarPZ



23 Jornal de Notícias, Portugal

Lula da Silva: "A dor que sinto não é nada diante da dor de milhões" com a covid. | bit.ly/3v91ETT



24 El Mundo, Espanha; ABC, Espanha

Lula da Silva diz ter sido vítima de "mentira jurídica" | bit.ly/3qCZc4D | bit.ly/3bByghp



25 Financial Times, Inglaterra

Lula da Silva do Brasil retorna à luta política com ataque a Bolsonaro | on.ft.com/3l5FrBg



26 Les Echos, França

De volta à cena brasileira, Lula joga na polarização contra o Bolsonaro | bit.ly/3eu6VPO



27 Corriere della Sera, Itália

O retorno de Lula: "vítima de uma grande mentira, agora vamos nos unir contra o Bolsonaro" | bit.ly/3qCZdpd



28 Le Nouvel Observateur, França

Brasil: Lula faz campanha contra o Bolsonaro, mas ainda não é candidato | bit.ly/30uM1bg



29 The Times, Inglaterra

Lula, o herói da esquerda brasileira, está de volta para desafiar Bolsonaro | bit.ly/3qCZecL



30 Le Soir, Bélgica

Brasil: retorno inesperado de Lula à arena política | bit.ly/38uFeCB



31 The Irish Times, Irlanda

Lula retorna à luta política do Brasil com ataque Bolsonaro | bit.ly/38vx3pG



32 Tribune de Genève, Suíça

Lula, uma reviravolta sem precedentes e devastadora | bit.ly/2ONICSo



33 Spiegel International, Alemanha

Ex-presidente Lula chama a política de Bolsonaro contra a pandemia de "insana" | bit.ly/3ryn5eN

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.