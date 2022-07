Incêndio atinge bairro na periferia de Roma (vídeos)

As chamas atingem os arredores do Parque Arqueológico de Centocelle, área verde de 120 hectares na zona leste da "cidade eterna", provocando uma nuvem de fumaça edit

(ANSA) - Um vasto incêndio foi deflagrado em um bairro da periferia de Roma, capital da Itália, neste sábado (9).

As chamas atingem os arredores do Parque Arqueológico de Centocelle, área verde de 120 hectares na zona leste da "cidade eterna", provocando uma nuvem de fumaça visível em muitas partes do município.

Os bombeiros tentam controlar o fogo, trabalho que é dificultado pela ação do vento. Não há notícia de feridos até o momento, mas a polícia evacuou dois imóveis que arriscavam ser alcançados pelo incêndio.

Testemunhas também relataram ter ouvido "explosões", provavelmente em um local de desmanche de automóveis engolfado pelas chamas.

Roma tem convivido com diversos incêndios nos últimos dias, em meio às altas temperaturas do verão europeu e a uma das piores secas deste século na Itália.

