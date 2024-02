Incêndio em prédio na Espanha deixa ao menos 4 pessoas mortas e 15 desaparecidas (vídeo)

De acordo com a imprensa local, as chamas se espalharam em apenas dez minutos edit

247 - Um incêndio iniciado na madrugada de quinta-feira (22) em dois blocos de apartamentos na cidade de Valência, na Espanha, deixou quatro pessoas mortas, 15 feridas, e outras 15 desaparecidas, entre elas seis bombeiros e uma criança.

As chamas teriam iniciado às 17h30 (13h30 no horário de Brasília), no bairro de Campanar.

O vice-diretor de emergências da cidade, Jorge Suárez, disse em entrevista à CNN que o prédio está sendo analisado por agentes e que a estrutura corre risco de desabamento.

Já a população foi orientada a ficar longe do local. Segundo o jornal El País, as chamas partiram do quarto andar e se espalharam em 10 minutos. As pessoas foram transferidas para hotéis e as autoridades valencianas anunciaram um dia de luto pelas vítimas do incêndio.

❗️ Pelo menos quatro pessoas morreram, 14 ficaram feridas, incluindo seis bombeiros, e outras 20 estão desaparecidas devido a um incêndio em um edifício residencial de 14 andares na cidade de Valência, na Espanha, de acordo com a mídia local. pic.twitter.com/vKPT0rkr3Q — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) February 23, 2024

