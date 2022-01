Incêndio em prédio residencial em Nova York tem ao menos 19 mortos, nove são crianças

Mais de 60 pessoas ficaram feridas após fogo em edifício no Bronx. Entre os feridos, 32 correm risco de vida edit

247 - Um incêndio em um prédio residencial no Bronx, neste domingo (9), em Nova York, causou a morte de ao menos 19 pessoas, entre elas nove crianças. Segundo o Corpo de Bombeiros, 63 pessoas estão feridas, 32 delas correndo risco de vida, principalmente por terem inalado muita fumaça, informa o G1 .

O fogo começou em um apartamento duplex de em um edifício de 19 andares localizado em 333 East 181st Street, no final da manhã de hoje.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e as autoridades dizem que este foi "um dos piores incêndios dos tempos modernos na cidade de Nova York”.

