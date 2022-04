Incêndio no cruzador Moskva detona munições e obriga evacuação, diz Rússia

Apoie o 247

Sputnik - O cruzador de mísseis russo Moskva, carro-chefe da Frota do Mar Negro, foi atingido por fogo pesado e teve suas munições detonadas, informou o Ministério da Defesa da Rússia no início da madrugada desta quinta-feira (14), no horário de Moscou (noite de quarta-feira, 13, em Brasília).

"A munição foi detonada como resultado do incêndio que atingiu o cruzador de mísseis Moskva. O navio foi seriamente danificado", disse o ministério, em comunicado.

De acordo com o ministério, todos os membros da tripulação foram evacuados com segurança. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

Além do cruzador de mísseis Moskva, a Frota do Mar Negro conta com três fragatas de mísseis da classe Admiral Grigorovich, navios de patrulha da classe Krivak e seis novos submarinos diesel-elétricos, que são apoiados por lanchas auxiliares menores, fortalecendo as capacidades da Marinha.

Em novembro do ano passado, o editor do portal norte-americano Business Insider Konstantin Atlamazoglu, ao ressaltar a importância estratégica do mar Negro — que liga o Cáucaso com o continente europeu —, afirmou que a região ocupa posição de destaque na engenharia de defesa de Moscou.

"A superioridade nestas águas não apenas garante a segurança do país [Rússia], como permite espalhar sua influência e desafiar a OTAN", disse o jornalista à época.

Há um ano, em abril de 2021, o cruzador de mísseis Moskva conduziu, pela primeira vez no mar Negro, um lançamento de míssil antinavio de cruzeiro Vulkan, que atingiu um alvo de superfície a uma distância de 30 quilômetros, conforme informou a Frota do Mar Negro na ocasião.

