Incêndio toma conta de laboratório da Huawei na China

247 - Um incêndio tomou conta de um laboratório de pesquisas sobre as tecnologias 4G e 5G da empresa chinesa Huawei. O laboratório está localizado na cidade de Dongguan, China. O corpo de bombeiros declarou que não há vítimas fatais ou feridos e que o fogo durou um pouco mais de uma hora. Ele já foi apagado, mas não foi identificada a origem do fogo.

A tragédia ocorreu no mesmo dia em que a Huawei promove uma das sessões do evento online Huawei Connect, voltado a profissionais tecnologia, analistas de mercado e parceiros de negócios, segundo o Tecmundo. A Huawei ainda não comentou sobre o caso.

A empresa chinesa está sendo alvo de um boicote promovido pelos Estados Unidos que já fez o Reino Unido e outros países mais alinhados com os norte-americanos proibirem a compra de novos equipamentos para redes 5G produzidas por ela.

