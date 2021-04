Índia bate novo recorde mundial de casos de Covid e se torna o 4º país a superar as 200 mil mortes

247 - A Índia bateu nesta quarta-feira (28) um novo recorde mundial de novos casos de Covid-19, com 3.293 óbitos nas últimas 24 horas. Pelo terceiro dia seguido a Índia foi a nação com mais vítimas da Covid-19 no mundo.

Com as novas estatísticas, a Índia foi o quarto país a superar a marca das 200 mil mortes por coronavírus, após Estados Unidos, Brasil e México.

Segundo país mais populoso do mundo, com mais de 1,3 bilhão de habitantes, a Índia também contabilizou 360 mil novos infectados, um novo recorde mundial casos confirmados em 24 horas. Foi o 7º dia seguido com mais de 300 mil novos casos.

