Índia e EUA assinam acordo para criar cadeia de fornecimento de semicondutores

(Sputnik) - A Índia e os Estados Unidos assinaram um memorando para estabelecer uma cadeia de suprimentos de semicondutores e criar um subcomitê sobre essa tecnologia como parte do Diálogo Comercial Índia-EUA.

Uma reunião do Diálogo Comercial foi realizada em Nova Delhi na sexta-feira sob a copresidência do Ministro do Comércio indiano, Piyush Goyal, e sua homóloga americana, Gina Raimondo.

"Para esse fim [promover a cooperação no setor de semicondutores], o Ministro e o Secretário receberam com satisfação a assinatura de um Memorando de Entendimento estabelecendo um Subcomitê de Semicondutores sob o Diálogo Comercial, liderado pelo Departamento de Comércio para o lado dos EUA e pelo Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação (MeitY) e Ministério do Comércio e Indústria pelo lado indiano", diz a declaração conjunta do Diálogo Comercial Índia-EUA.

A criação do subcomitê permitirá que as indústrias de semicondutores dos EUA e da Índia desenvolvam conexões mais fortes, ecossistemas complementares e uma cadeia de suprimentos mais diversa, acrescentou a declaração.

A primeira reunião do subcomitê deve ocorrer antes do final de 2023.

Além disso, as duas partes pretendem continuar lidando com fluxos de dados transfronteiriços e outras questões, incluindo dentro do quadro de fóruns multilaterais relevantes, diz a declaração conjunta.

A escassez global de chips, relacionada à pandemia de Covid-19, bem como as sanções e as crescentes tensões em torno de Taiwan, que responde por mais de 60% da produção global de semicondutores, atingiram diversas indústrias ao redor do mundo, incluindo os setores automotivo, eletrônico e energético.

