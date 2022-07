Índia elege mulher da comunidade tribal como presidente

Apoie o 247

ICL

Xinhua - A candidata da Aliança Democrática Nacional (NDA) da Índia, Draupadi Murmu, venceu na quinta-feira a eleição presidencial no país do sul da Ásia depois de ultrapassar a marca de 50 por cento do total de votos no terceiro turno da contagem.



Murmu, de 64 anos, se tornará a segunda mulher presidente e a primeira pessoa da comunidade tribal da Índia a ocupar o principal posto constitucional do país depois de tomar posse em 25 de julho.



Na eleição realizada em 18 de julho, ela derrotou seu rival Yashwant Sinha, que foi apresentado como candidato conjunto pelos partidos da oposição.



O presidente da Índia é eleito indiretamente com votação por meio de um colégio eleitoral composto pelos membros eleitos do parlamento e das assembleias legislativas de todos os estados e territórios da união.



De acordo com um alto funcionário do Parlamento, onde ocorreu a contagem dos votos, foram considerados válidos um total de 3.219 votos, dos quais Murmu obteve 2.161 votos, enquanto Sinha obteve 1.058.



Mensagens de parabéns começaram a chegar quando Murmu ultrapassou a marca de 50%. O candidato rival Sinha também rendeu-se à derrota e a parabenizou pela vitória.



O primeiro-ministro Narendra Modi também estendeu suas felicitações a Murmu.



"A Índia roteiriza a história. Em uma época em que 1,3 bilhão de indianos estão comemorando o Grande Festival do Dia da Independência, uma filha da Índia vinda de uma comunidade tribal nascida em uma parte remota do leste da Índia foi eleita nossa presidente! Parabéns a Sra. Draupadi Murmu Ji por essa vitória", tuitou.



Professora, Murmu, que é do estado de Odisha, no leste da Índia, começou sua carreira política com o principal partido indiano, que está no poder atualmente, o Partido Bharatiya Janata (BJP), em 1997.



Ela foi a primeira governadora do estado de Jharkhand, no leste, de 2015 a 2021.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE