Índia estende quarentena até 3 de maio, mas flexibiliza em áreas pouco atingidas

Com o maior confinamento do mundo, o primeiro-ministro Narendra Modi estendeu a quarentena no país até o dia 3 de maio, mas anunciou que em algumas cidades poderá haver flexibilização a partir do dia 20 de abril

247 - A Índia estendeu a quarentena, que abrange todo o país e é a maior do mundo, até o dia 3 de maio, conforme anunciou o primeiro-ministro Narendra Modi em pronunciamento na televisão. O país, que tem cerca de 1,3 bilhões de habitantes, iniciou o confinamento no dia 25 de março.

“Do ponto de vista econômico, pagamos um alto preço. Mas a vida das pessoas da Índia é, de longe, mais valiosa”, disse Modi. Ele informou, entretanto, que em regiões longes dos principais pontos da pandemia vai ocorrer uma flexibilização no dia 20 de abril. Segundo ele, é para ajudar as pessoas mais pobres que dependem de uma renda diária.

“Até o dia 20 de abril, cada estação policial, cada distrito, cada Estado serão monitorados para ver se a quarentena está sendo seguida e se esta área se salvou do vírus. Poderemos então decidir e amenizar as restrições nas áreas que foram bem sucedidas no teste”, reforçou.

O país, até o momento, reportou mais de 10 mil casos e cerca de 339 óbitos pelo novo coronavírus. Alguns especialistas, entretanto, afirmam que o país não realiza testes suficientes e que os números, na realidade, são maiores que os apresentados.

No país, milhões de trabalhadores perderam empregos, obrigando muitos a retornarem a seus vilarejos, longes das grandes cidades. Relatos indicam que alguns morreram no caminho. Outros estão confinados em áreas com poucas condições sanitárias, nas grandes cidades.

