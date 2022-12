Índia poderá ser a terceira maior economia do mundo até 2030

Apoie o 247

247 - A Índia pode se tornar a terceira maior economia do mundo até 2030, superando a Alemanha e o Japão, segundo relatórios da empresa de análise financeira S&P Global e do banco de investimentos Morgan Stanley, informa o site RT.

A S&P Global prevê que o crescimento nominal do produto interno bruto (PIB) indiano seja de 6,3% em média até 2030, enquanto o Morgan Stanley espera que o PIB mais do que dobre em relação aos níveis atuais até 2031.

"A Índia está prestes a experimentar um boom econômico alimentado por offshoring, investimento em manufatura, transição energética e infraestrutura digital avançada do país", diz o relatório do Morgan Stanley. Esses fatores, continua o estudo, farão do país do sul da Ásia a terceira maior economia, atrás dos EUA e da China, bem como "o maior mercado de ações do mundo antes do final da década".

Por sua vez, os analistas da S&P Global projetam que a economia indiana crescerá graças às políticas governamentais de liberalização comercial e financeira, reforma do mercado de trabalho e investimento em infraestrutura e capital humano.

"Esta é uma expectativa razoável para a Índia, que ainda tem um longo caminho a percorrer em termos de crescimento econômico e renda per capita", disse o economista Dhiraj Nim, citado pela CNBC.

Neste contexto, a Índia registou este ano um crescimento económico homólogo de 6,3% no segundo trimestre, enquanto o período de abril a junho se caracterizou por um forte aumento de 13,5% face ao ano anterior.

