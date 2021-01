Índia prepara exportação de vacinas contra Covid-19, mas Brasil fica fora da lista

247 - A Índia deverá iniciar a exportação de vacinas contra a Covid-19 até a próxima quarta-feira, mas o Brasil, que tenta comprar 2 milhões de doses do imunizante da Astrazeneca em parceria com a Universidade de Oxford, produzidas pelo instituto Serum, não conta da lista. A informação é da agência Reuters.

O primeiro lote a ser exportado pela Índia, um dos maiores produtores de insumos médicos do mundo, deverá ter o Butão como destino. Outros dois milhões doses da vacina serão enviados para Bangladesh na quinta-feira. "Bangladesh receberá 2 milhões de doses da vacina contra Covid-19 Oxford-AstraZeneca da Índia como uma doação em 21 de janeiro", disseram autoridades do governo de Bangladesh por meio de um comunicado.

A Índia iniciou a vacinação de sua população no último sábado. Também na semana passada, o governo Jair Bolsonaro anunciou que um avião estaria decolando rumo à Índia para trazer as duas milhões de doses do imunizante produzido pelo instituto Serum. O voo, porém, foi cancelado, após autoridades indianas disserem que as exportações somente seriam feitas após a vacinação de sua população ter sido iniciada.

Na segunda-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, atribuiu o fracasso da inciativa brasileira ao “fuso horário” do país asiático e não soube detalhar quando a vacina será disponibilizada.

