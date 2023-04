Índia ultrapassará China em abril e se tornará país mais populoso do mundo, afirma ONU

Apoie o 247

247 — Segundo projeção divulgada pela ONU esta semana, a Índia ultrapassará a China como o país mais populoso do mundo até o final de abril. A entidade estima que a população indiana será de 1,428 bilhão de habitantes, enquanto a chinesa terá 1,425 bilhão, uma diferença de três milhões de pessoas.

Desde os anos 1950, a China sempre foi a nação mais populosa, mas sua população envelheceu devido à política do filho único adotada nos anos 1980 para controlar o crescimento populacional, o que não foi revertido mesmo após o fim dessa política.

Por outro lado, a Índia tem a maior taxa de natalidade do mundo e deve ter 50% mais pessoas do que a China em 2064, segundo a ONU. A projeção foi baseada nos últimos censos demográficos, incluindo registros de nascimentos e óbitos, com pesquisas de amostra utilizadas para a projeção indiana.

“A Índia deve se beneficiar do 'dividendo demográfico', quando o aumento da população em idade ativa estimula o rápido crescimento econômico”, disse John Wilmoth, diretor de demografia da ONU.

