Indonésia anuncia desaparecimento de submarino com 53 pessoas a bordo

247 - Autoridades da Indonésia anunciaram nesta quarta-feira (21) o desaparecimento de um submarino com 53 pessoas a bordo. A Marinha do país já iniciou as buscas pelo submersível.

O submarino fazia um treinamento da região de Bali, quando perdeu o contato com o solo.

O governo indonésio pediu ajuda de Singapura e da Austrália para localizar o veículo.

Marechal Hadi Tjahjanto, chefe militar da Indonésia, confirmou o número de tripulantes a bordo. Ao jornal Daily Star, o Marechal informou que o contato com o submarino foi perdido "imediatamente" após a autorização de mergulho, às 4h30 (horário local).

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.