Inflação na zona do euro deve durar mais que o estimado, diz presidente do BCE

A inflação na zona do euro deve permanecer elevada por mais tempo do que o esperado anteriormente, mas cairá ao longo deste ano edit

(Xinhua) -- A inflação na zona do euro deve permanecer elevada por mais tempo do que o esperado anteriormente, mas cairá ao longo deste ano, disse a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, nesta segunda-feira.

"Em comparação com nossas expectativas em dezembro, os riscos para as perspectivas de inflação estão inclinados a subir, principalmente no curto prazo", disse Lagarde ao discursar em uma audiência na Comissão de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu. "Se as pressões de preços se transformarem em aumentos salariais acima do esperado ou a economia retornar mais rapidamente à capacidade total, a inflação pode ser maior", alertou ela.

Ela destacou que dados recentes confirmam uma moderação no ritmo de crescimento devido à disseminação da Ômicron. As medidas impostas para lidar com a variante reduziram a atividade, principalmente em serviços ao consumidor, como viagens, turismo, hospitalidade e entretenimento.

O crescimento trimestral na zona do euro desacelerou para 0,3 por cento no último trimestre de 2021, mas, mesmo assim, isso ainda permitiu que o produto interno bruto (PIB) se recuperasse para o nível pré-pandemia.

O atual surto de pandemia e as restrições relacionadas provavelmente continuarão afetando negativamente o crescimento no início deste ano, disse Lagarde. Os gargalos de oferta e os altos custos de energia também devem reduzir a atividade econômica no curto prazo.

A inflação subiu acentuadamente nos últimos meses e deve permanecer alta no curto prazo, principalmente impulsionada pelo preço da energia, explicou ela.

"Os preços da energia continuam sendo a principal razão para a elevada taxa de inflação. Seu impacto direto foi responsável por mais da metade da inflação em janeiro, e os custos de energia também estão elevando os preços em muitos setores. Os preços dos alimentos também aumentaram, devido à sazonalidade os elevados custos de transporte e o aumento do preço dos fertilizantes. Além disso, os aumentos de preços ficaram mais generalizados, com os preços de um grande número de bens e serviços aumentando acentuadamente", disse ela.

Valdis Dombrovskis, vice-presidente-executivo da Comissão Europeia (CE) para uma economia que funciona para as pessoas, também disse que o aumento dos preços da energia é "uma preocupação séria", mencionando o impacto que está causando nas famílias mais vulneráveis ​​e nas pequenas e médias empresas (PME).

Dombrovskis confirmou a declaração de Lagarde de que a inflação deve permanecer elevada, acrescentando que as pressões sobre os preços estão afetando o poder de compra e o crescimento das pessoas. "É importante que a alta da inflação não se consolide", disse ele.

