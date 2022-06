Inflação nos EUA acelera e bate recorde de 40 anos

Os preços dos combustíveis, dos serviços e dos alimentos foram os que puxaram a média para cima no mês edit

(ANSA) - A inflação nos Estados Unidos teve uma alta de 1% em maio, ficando acima do esperado, e levou o índice a ter um aumento de 8,6% no acumulado dos últimos 12 meses, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira (10).

O valor para o período é o maior em cerca de 40 anos, sendo superado apenas pelos 8,9% registrados em dezembro de 1981.

Os preços dos combustíveis, dos serviços e dos alimentos foram os que puxaram a média para cima no mês.

A gasolina teve uma alta de 4,1%, os custos com serviços de energia subiram 3,6% e os itens alimentares dispararam em 11,9% - sempre na comparação anual.

Entre os principais motivos apontados para a alta dos preços estão os bloqueios da China por conta da política de "zero Covid-19" em diversas grandes cidades, como Xangai, e o aumento mundial nos valores dos alimentos provocados pela guerra na Ucrânia.

