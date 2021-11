Inimigo do bolsonarismo, Paulo Freire ganha estátua na Universidade de Cambridge, na Inglaterra

A homenagem é definida como um símbolo da “tolerância e diálogo” em tempos de “guerra cultural” no academia edit

CartaCapital - Nesta semana a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, inaugurou um busto de bronze em homenagem ao patrono da educação, Paulo Freire.

A homenagem é definida pelos professores da instituição como um símbolo da “tolerância e diálogo” em tempos de “guerra cultural” no ambiente acadêmico.

A inauguração foi realizada no seminário “Por que o espectro de Paulo Freire está assustando a direita brasileira?”, sobre o significado político do legado do autor.

