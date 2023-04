Insultos dos deputados do 'Chega' a Lula "não impressionam", diz Pimenta; partido prega "o ódio aos brasileiros"

Apoie o 247

247 - O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, reagiu aos insultos de parlamentares portugueses do partido de extrema-direita “Chega” contra o presidente Lula nesta terça-feira (25), no Parlamento, durante a passagem do presidente em Portugal.

Segundo o ministro, os insultos dos 11 deputados “não impressionam”, pois o "Chega" tem como característica a defesa de pautas "abomináveis" como xenofobia e ódio aos brasileiros.

“Os insultos feitos pelos deputados do Partido de extrema-direita "Chega" contra o Presidente @LulaOficial hoje no Parlamento português, apesar de abomináveis, não me impressionam. Uma das pautas do partido fascista português é a xenofobia, e principalmente, o ódio a brasileiros”, escreveu Pimenta em sua conta no Twitter.

O ministro também demonstrou a sua perplexidade diante de brasileiros que, vivendo em Portugal, apoiam o partido que “odeia estrangeiros”. “Se hoje os brasileiros podem viver com liberdade em Portugal, devemos isso à Revolução dos Cravos e à democracia. Mais um desvario ilógico do fascismo”, pontuou.

