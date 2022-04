Intel suspende todas as operações na Rússia

Apoie o 247

RT - A fabricante de chips norte-americana Intel interrompeu todas as operações comerciais na Rússia - que envolvem 1.200 funcionários no país - depois de bloquear as vendas para clientes russos no mês passado.

A saída da empresa segue a saída da AMD e da Taiwan Semiconductor Manufacturing do mercado russo, provocando uma potencial escassez de equipamentos de telecomunicações.

