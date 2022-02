“Inteligência” dos EUA está disposta a fornecer ao seu próprio presidente informações distorcidas e falsificadas, diz Zakharova

Apoie o 247

Sputnik - O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou anteriormente que 15 de fevereiro será lembrado como o dia em que a "propaganda" ocidental falhou.

Em uma série de comentários sobre as recentes previsões do setor de inteligência norte-americano, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, rejeitou os persistentes anúncios de Washington de que uma ofensiva pode acontecer a qualquer momento.

Segundo ela, as tentativas de descobrir quando a Rússia pode iniciar uma invasão da Ucrânia, apesar da insistência do Kremlin de que a guerra não está nos planos, apenas desacredita as agências de inteligência ocidentais.

Maria Zakharova relembrou ainda que Kiev pediu ao Ocidente para que suspendesse os avisos "do fim do mundo", pois tais alegações desferiram um golpe na economia do país e criaram pânico.

"Talvez [os funcionários dos EUA] achem normal usar uma situação como essa para algum tipo de vingança. [Eles] estão dispostos a longe, a ponto de fornecer ao seu próprio presidente informações distorcidas e falsificadas", disse ela.

Apresentando uma lista de membros do governo dos EUA, Zakharova comentou que eles "disseram que tinham a inteligência em suas mãos". Em seguida, questionou: "Que inteligência é essa? Que tipo de constrangimento é esse?".

"Verifica-se que não há certeza absoluta do que é iminente, mas ainda assim já há uma data: em 48 horas, a partir de 24 horas, talvez no dia 15, ou 16, talvez...", disse a porta-voz, segundo informações do portal RT.

Autoridades ocidentais vêm alertando há meses que a Rússia está concentrando suas tropas na fronteira compartilhada antes de ordenar uma ofensiva completa contra a Ucrânia, acusações que o Kremlin negou repetidamente.

Diversos meios de comunicação ocidentais também publicaram informações sustentando que 15 ou 16 de fevereiro poderia ser o dia em que o Exército russo atacaria.

Em um comunicado na terça-feira (15), Zakharova escreveu que "15 de fevereiro de 2022 ficará para a história como o dia em que a propaganda de guerra ocidental falhou", insistindo que o Ocidente foi "envergonhado e destruído sem disparar um único tiro".