Inteligência russa diz que potências ocidentais querem organizar uma revolução na Rússia

Sputnik - O Ocidente, acreditando em sua capacidade de executar golpes em diferentes países, está pensando em organizar uma revolução na Rússia, mas não terá sucesso, disse em entrevista à Sputnik, Sergei Naryshkin, diretor do Serviço de Inteligência Externa (SVR, na sigla em russo) da Rússia.

"Posso dizer com certeza que a comunidade de inteligência ocidental, acima de tudo americana, acreditou sinceramente no poder de sua tecnologia para derrubar os chamados regimes indesejáveis", observou ele.

"De fato, devemos dar-lhes crédito, eles têm no seu ativo a tragédia da chamada Primavera Árabe, com seu caos, milhares e milhares de mortes e destruição. Na responsabilidade dos países ocidentais, em primeiro lugar os EUA, está a tragédia do Euromaidan ucraniano, cujas consequências o mundo está pagando até hoje", ressaltou o chefe de SVR.

Com tal "sucesso", o Ocidente pensou que pode lidar da mesma forma com a Rússia, acrescentou. "É claro que nada disso funcionou, e não funcionará", ressaltou Naryshkin.

