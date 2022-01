Invasão ao Capitólio completa 1 ano com mais de 725 acusados

Investigações apontam, no entanto, que até 2 mil estão envolvidos na invasão ao edifício que abriga o Congresso dos EUA edit

Por Letícia Holanda, Metrópoles - A invasão do Capitólio, prédio que abriga o Congresso dos Estados Unidos, completa um ano nesta quinta-feira (6/01). Quando a vitória do atual presidente Joe Biden (Partido Democrata) foi anunciada, milhares de simpatizantes de Donald Trump forçaram a entrada no local, alegando fraude nas votações.

A sessão da Câmara que acontecia no momento foi interrompida. Os deputados correram e se esconderam nos porões do prédio. O vice de Trump, Mike Pence, estava no local e também ficou em perigo durante a invasão por ter aceitado a declaração de Biden como novo presidente, sendo visto como um “traidor” pelos manifestantes.

Após um ano, o número de pessoas presas e indiciadas ultrapassa 725, mas o FBI acredita que pelo menos 2 mil estiveram envolvidas no episódio, de acordo com a agência France Presse.

