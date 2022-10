Investigação iraniana diz que Mahsa Amini não morreu devido à violência física

Apoie o 247

RT - Mahsa Amini, cuja morte sob custódia policial levou a protestos em massa no Irã, não morreu devido à violência física, mas de hipóxia cerebral, ou falta de oxigênio no cérebro, determinou um relatório do legista.

A mulher de 22 anos foi presa pela polícia de moralidade da República Islâmica em Teerã em 13 de setembro por usar um lenço na cabeça “inapropriado”. Sua família alegou que ela foi torturada e desmaiou depois de ser atingida na cabeça.

De acordo com o relatório forense, citado pela agência de notícias oficial do Irã IRNA na sexta-feira, a morte de Amini “não foi causada por um golpe na cabeça ou nos órgãos vitais do corpo”.

O documento disse que Amini tinha condições subjacentes decorrentes de uma cirurgia em um tumor benigno no cérebro que ela sofreu quando tinha oito anos.

O relatório afirmou que a mulher de repente perdeu a consciência e desmaiou enquanto estava sob custódia, depois recuperou a consciência antes de cair novamente.

“Devido à ressuscitação cardiorrespiratória ineficaz nos primeiros minutos críticos, ela sofreu hipóxia grave e, como resultado, danos cerebrais, apesar da recuperação do funcionamento cardíaco”, disse o relatório, acrescentando que a mulher morreu devido a “falência de múltiplos órgãos causada por hipóxia.” Não especificou se Amini sofreu algum ferimento.

O maior dos protestos pela morte de Amini ocorreu na província do Curdistão ocidental do Irã, de onde ela era. Mais de 150 pessoas morreram em confrontos com a polícia, segundo o grupo de Direitos Humanos do Irã, citado pela Associated Press.

