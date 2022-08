Investigações contra Trump passam por vários crimes, inclusive conspiração por acusação de fraude eleitoral

Apoie o 247

Reuters – O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que agentes do FBI invadiram sua propriedade em Mar-a-Lago, em Palm Beach, Flórida. As autoridades policiais não responderam imediatamente aos pedidos de comentários sobre as alegações de Trump.

O foco da investigação não ficou imediatamente claro. Aqui está um resumo de algumas das investigações e ações judiciais que Trump enfrenta.

Arquivos confidenciais

A Administração de Arquivos e Registros Nacionais dos EUA notificou o Congresso em fevereiro de que havia recuperado cerca de 15 caixas de documentos da Casa Branca da casa de Trump na Flórida, alguns dos quais continham materiais classificados.

O Comitê de Supervisão da Câmara dos Deputados dos EUA na época disse que estava expandindo uma investigação sobre as ações de Trump e pediu aos Arquivos que entregassem informações adicionais. Trump confirmou anteriormente que havia concordado em devolver certos registros aos Arquivos, chamando-o de "um processo comum e rotineiro".

Invasão do Capitólio

Um painel do Congresso que investiga o ataque de 6 de janeiro de 2021 por apoiadores de Trump ao Capitólio dos EUA está trabalhando para construir um caso de que ele infringiu a lei ao tentar reverter sua derrota nas eleições de 2020.

A vice-presidente Liz Cheney disse que o comitê pode fazer várias referências ao Departamento de Justiça em busca de acusações criminais contra Trump, que acusa o painel de conduzir uma investigação falsa.

Em um processo judicial de 2 de março, o comitê detalhou os esforços de Trump para persuadir o então vice-presidente Mike Pence a rejeitar as listas de eleitores do democrata Joe Biden, que venceu a eleição, ou adiar a contagem do Congresso desses votos.

Os esforços de Trump provavelmente violaram uma lei federal que torna ilegal obstruir "corruptamente" qualquer procedimento oficial ou tentar fazê-lo, disse David Carter, juiz federal da Califórnia que supervisiona o caso.

No arquivamento de 2 de março, o comitê disse que era provável que Trump e outros conspirassem para fraudar os Estados Unidos. Essa lei criminaliza qualquer esforço de duas ou mais pessoas para interferir nas funções governamentais "por engano, artifício ou trapaça".

Além dos esforços de Trump para pressionar Pence, o comitê citou suas tentativas de convencer autoridades eleitorais estaduais, o público e os membros do Congresso de que a eleição de 2020 foi roubada, embora vários aliados lhe tenham dito que não havia evidências de fraude.

O comitê não pode acusar Trump de crimes federais. Essa decisão deve ser tomada pelo Departamento de Justiça, liderado pelo procurador-geral Merrick Garland.

Se o Departamento de Justiça apresentar acusações, o principal desafio dos promotores será provar que Trump agiu com intenção corrupta, disseram especialistas.

Trump poderia se defender argumentando que acreditava sinceramente que havia vencido a eleição e que seus esforços bem documentados para pressionar Pence e as autoridades eleitorais estaduais não visavam obstruir o Congresso ou fraudar os Estados Unidos, mas proteger a integridade da eleição.

Trump também pode ser acusado de "conspiração sediciosa", um estatuto raramente usado que torna ilegal derrubar o governo dos EUA pela força. Para provar isso, os promotores precisariam mostrar que Trump conspirou com outros para usar a força, disse Barbara McQuade, professora de direito da Universidade de Michigan e ex-promotora federal.

Vários participantes do ataque de 6 de janeiro ao Capitólio foram acusados ​​de conspiração sediciosa.

Fraude eletrônica

Os democratas disseram em uma audiência em junho do comitê em 6 de janeiro que Trump, um republicano, arrecadou cerca de US$ 250 milhões de apoiadores para avançar alegações fraudulentas no tribunal de que ele venceu a eleição, mas desviou grande parte do dinheiro para outros lugares.

Isso levanta a possibilidade de que ele possa ser acusado de fraude eletrônica, que proíbe a obtenção de dinheiro com "pretensões falsas ou fraudulentas", disseram especialistas jurídicos.

Violação de eleições estaduais

Um grande júri especial foi selecionado em maio para considerar evidências em um inquérito de um promotor da Geórgia sobre os supostos esforços de Trump para influenciar os resultados das eleições de 2020 no estado.

A investigação se concentra em parte em um telefonema que Trump fez ao secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, um republicano, em 2 de janeiro de 2021.

Trump pediu a Raffensperger que "encontrasse" os votos necessários para reverter a derrota eleitoral de Trump, de acordo com uma gravação de áudio obtida pelo Washington Post.

Especialistas jurídicos disseram que Trump pode ter violado pelo menos três leis eleitorais criminais da Geórgia: conspiração para cometer fraude eleitoral, solicitação criminosa para cometer fraude eleitoral e interferência intencional no desempenho das funções eleitorais.

Trump poderia argumentar que estava se engajando na liberdade de expressão e não pretendia influenciar a eleição.

Fraude empresarial

Alvin Bragg, o promotor público de Manhattan, está investigando se a empresa imobiliária da família de Trump deturpou os valores de suas propriedades para obter empréstimos bancários favoráveis ​​e reduzir impostos.

Dois dos principais advogados que lideravam a investigação renunciaram em fevereiro, colocando o futuro da investigação em questão, mas o escritório de Bragg disse que o caso está em andamento.

