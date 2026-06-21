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      Irã abandona negociações com EUA após novas ameaças de Trump

      Dedelegação iraniana suspende conversas após declarações de Trump ameaçando atacar por conta das tensões no estreito de Ormuz

      Irã abandona negociações com EUA após novas ameaças de Trump (Foto: Sputnik )
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      247 - A delegação iraniana que participava de negociações na Suíça deixou o local das conversas em sinal de protesto contra ameaças de Donald Trump, segundo informações divulgadas pela mídia estatal iraniana.

      As imagens mostram o momento em que os representantes iranianos deixaram o encontro diplomático. De acordo com a publicação, a retirada ocorreu em resposta às declarações de Trump, consideradas por Teerã como uma violação dos entendimentos firmados entre as partes.

      Segundo a mídia estatal iraniana, a delegação abandonou as negociações por considerar que as ameaças feitas pelo presidente dos Estados Unidos contrariavam os termos de um Memorando de Entendimento datado de 18 de junho. Conforme a interpretação apresentada pelas autoridades iranianas, o documento estabeleceria a proibição do uso de ameaças durante o processo de negociação.

      Ainda não está claro se a retirada representa o fim definitivo do diálogo ou apenas um gesto simbólico de protesto.

      As negociações contavam com a participação de mediadores internacionais. Catar e Paquistão atuavam como intermediários no processo diplomático, que buscava avançar em um memorando de entendimento assinado na semana anterior. O documento era tratado como ponto inicial para uma possível construção de acordo de paz entre as partes.

      Ainda neste domingo, segundo a Reuters, o vice-presidente norte-americano, JD Vance, chegou à Suíça para participar das reuniões com autoridades iranianas, em meio ao agravamento do impasse.

      Enquanto as discussões ocorriam no território suíço, Trump elevou o tom das ameaças em relação ao Irã, especialmente sobre a situação no Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo para o transporte de petróleo.

      No sábado (20), o presidente dos Estados Unidos afirmou, em sua rede social Truth Social, que não haverá cobrança de pedágio na região, exceto sob condições impostas por Washington. Trump declarou: “não haverá cobrança de nenhum pedágio no Estreito de Ormuz, “a menos que seja imposto pelos EUA””.

      O governo iraniano, por sua vez, afirma ter fechado novamente a passagem marítima em resposta a ataques de Israel no Líbano. Autoridades norte-americanas contestam essa versão, aumentando a divergência sobre os fatos que envolvem a crise regional.

      O Estreito de Ormuz é considerado uma das principais rotas globais de exportação de petróleo, o que torna qualquer instabilidade na região motivo de preocupação para o mercado internacional e para governos envolvidos nas negociações.

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