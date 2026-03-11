Irã alerta o mundo para se preparar para um barril de US$ 200

DUBAI/TEL AVIV, 11 de março (Reuters) - O comando militar do Irã afirmou nesta quarta-feira que o mundo deve se preparar para o petróleo atingir US$ 200 o barril, após mais três navios serem atacados no Golfo Pérsico, região bloqueada.

O Irã disparou contra Israel e alvos em todo o Oriente Médio na quarta-feira, demonstrando que ainda pode revidar e interromper o fornecimento de energia, apesar do que o Pentágono descreveu como os ataques conjuntos mais intensos já realizados entre EUA e Israel.

Os preços do petróleo, que dispararam no início desta semana, recuaram e os mercados de ações se recuperaram , com os investidores apostando, por enquanto, que o presidente dos EUA, Donald Trump, encontrará uma maneira rápida de encerrar a guerra que iniciou com Israel há quase duas semanas.

Mas até agora não houve qualquer alívio no terreno, nem qualquer sinal de que os navios possam navegar em segurança pelo Estreito de Ormuz, onde um quinto do petróleo mundial está bloqueado por um estreito canal ao longo da costa iraniana, na pior interrupção do fornecimento de energia desde os choques do petróleo da década de 1970.

"Preparem-se para o petróleo chegar a US$ 200 o barril, porque o preço do petróleo depende da segurança regional, que vocês desestabilizaram", disse Ebrahim Zolfaqari, porta-voz do comando militar do Irã, em declarações dirigidas aos Estados Unidos.

Após um ataque a uma agência bancária em Teerã durante a noite, Zolfaqari também afirmou que o Irã responderia com ataques a bancos que fazem negócios com os Estados Unidos ou Israel. Ele acrescentou que as pessoas em todo o Oriente Médio devem manter uma distância de pelo menos 1.000 metros dos bancos.

Um alto funcionário israelense disse à Reuters que os líderes israelenses agora aceitam, em conversas privadas, que o sistema de governo do Irã pode sobreviver à guerra. Outros dois funcionários israelenses disseram que não há indícios de que Washington esteja perto de encerrar a campanha.

Autoridade iraniana afirma que Mojtaba Khamenei sofreu ferimentos leves.

Em mais uma demonstração pública de desafio, enormes multidões de iranianos saíram às ruas na quarta-feira para os funerais de altos comandantes mortos em ataques aéreos. Eles carregavam caixões e exibiam bandeiras e retratos do falecido Líder Supremo, o aiatolá Ali Khamenei, e de seu filho e sucessor , Mojtaba.

Um oficial iraniano disse à Reuters que Mojtaba Khamenei havia sido levemente ferido no início da guerra, quando ataques aéreos mataram seu pai, sua mãe, sua esposa e um filho. Ele não apareceu em público nem emitiu qualquer mensagem direta desde o início da guerra.

Uma fonte também afirmou que Israel acreditava que ele havia sofrido ferimentos leves.

O exército iraniano afirmou na terça-feira ter lançado mísseis contra uma base americana no norte do Iraque, o quartel-general naval dos EUA para o Oriente Médio no Bahrein e contra alvos no centro de Israel. Explosões foram ouvidas no Bahrein, enquanto em Dubai quatro pessoas ficaram feridas pela queda de dois drones perto do aeroporto.

O Departamento de Aviação Civil do Bahrein informou na quarta-feira que várias aeronaves da Gulf Air sem passageiros, e alguns aviões de carga, foram realocados para aeroportos alternativos para "garantir a continuidade e a eficiência das operações aéreas" durante a crise.

Em Teerã, os moradores disseram que estavam se acostumando com os ataques aéreos noturnos que fizeram com que centenas de milhares de pessoas fugissem para o campo e contaminaram a cidade com uma chuva negra de fumaça de petróleo.

"Houve atentados ontem à noite, mas não fiquei com medo como antes. A vida continua", disse Farshid, de 52 anos, à Reuters por telefone.

A AIE (Agência Internacional de Energia) propõe a liberação em larga escala de reservas de petróleo.

Segundo agências que monitoram a segurança marítima, mais três navios mercantes foram atingidos no Golfo por projéteis desconhecidos, elevando para 14 o número de navios supostamente atingidos desde o início da guerra.

A tripulação de um cargueiro graneleiro de bandeira tailandesa foi evacuada após uma explosão que causou um incêndio. Um navio porta-contêineres de bandeira japonesa e um graneleiro de bandeira das Ilhas Marshall também sofreram danos.

Os preços do petróleo, que chegaram a subir brevemente para quase US$ 120 o barril na segunda-feira, estabilizaram-se em torno de US$ 90, o que sugere que os investidores apostam que Trump conseguirá interromper a guerra e reabrir o estreito em breve.

Mas os governos ainda estão discutindo medidas drásticas. Esperava-se que a Agência Internacional de Energia recomendasse a liberação de 400 milhões de barris das reservas estratégicas globais , um recorde.

Isso levaria meses e equivaleria a apenas três semanas de fluxo pelo estreito.

Israel afirma que não há prazo limite para a campanha.

Autoridades americanas e israelenses afirmam que seu objetivo é acabar com a capacidade do Irã de projetar força além de suas fronteiras e destruir seu programa nuclear, embora também tenham convidado os iranianos a derrubar os governantes religiosos do país.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou na quarta-feira que a operação "continuará sem prazo determinado, pelo tempo que for necessário, até que alcancemos todos os objetivos e vençamos a campanha".

Mas quanto mais a guerra se prolongar, maior será o risco para a economia global, e se ela terminar com a sobrevivência do sistema de governo clerical do Irã, Teerã certamente declarará vitória.

O chefe de polícia do Irã, Ahmadreza Radan, disse na quarta-feira que qualquer pessoa que fosse às ruas seria tratada "como inimiga, não como manifestante. Todas as nossas forças de segurança estão com o dedo no gatilho".

O Irã afirmou que não permitirá a passagem de petróleo pelo estreito até que os ataques entre EUA e Israel cessem e que não negociará. Trump ameaçou atingir o Irã "vinte vezes mais forte" caso o país bloqueie o estreito, mas as autoridades americanas não revelaram nenhum plano militar para desbloqueá-lo.

Em Israel, explosões foram ouvidas antes do amanhecer, causadas pela interceptação de mísseis pelas defesas aéreas. Sirenes fizeram com que os israelenses buscassem abrigo.

Israel também lançou uma saraivada de ataques contra Beirute com o objetivo de erradicar o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã, que disparou contra Israel a partir do Líbano em solidariedade a Teerã.

Mais de 1.300 civis iranianos foram mortos desde o início dos ataques aéreos dos EUA e de Israel, em 28 de fevereiro, segundo o embaixador do Irã na ONU, Amir Saeid Iravani. Dezenas de pessoas também morreram em ataques israelenses ao Líbano.

Os ataques iranianos contra Israel mataram pelo menos 11 pessoas, e dois soldados israelenses morreram no Líbano. Washington afirma que sete soldados americanos foram mortos e cerca de 140 ficaram feridos.