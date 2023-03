Irã, China e Rússia iniciam exercícios navais no Mar de Omã

Apoie o 247

PressTV - As forças navais do Irã, China e Rússia iniciaram um exercício conjunto no Mar de Omã, enquanto os três países estão se unindo para aprofundar as trocas e a cooperação entre suas marinhas.

Os exercícios marítimos, denominados "Jogo de Guerra Combinado do Cinturão de Segurança Naval 202", começaram em 15 de março e serão realizados até 19 de março, conforme anunciado em comunicado pelo Ministério da Defesa Nacional da China na quarta-feira.

Os exercícios ajudarão a "aprofundar a cooperação prática entre as marinhas dos países participantes", destacou o comunicado.

O exercício marítimo envolverá supostamente forças das unidades marinhas e aéreas da Marinha da República Islâmica do Irã, da Marinha do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC) e de flotilhas da China e da Rússia.

As forças navais iranianas, juntamente com seus homólogos chineses e russos, realizaram vários jogos de guerra conjuntos nos últimos anos com o objetivo de melhorar a segurança do comércio marítimo internacional, combater a pirataria e o terrorismo marítimo, troca de informações em operações de resgate e alívio naval e troca de experiências operacionais e táticas.

Em outubro do ano passado, o Comandante da Marinha Iraniana, o Contra-almirante Shahram Irani, afirmou que o Irã planejava realizar um exercício naval conjunto com a China, Rússia e vários outros países no extremo norte do Oceano Índico.

Irani disse que o exercício conjunto tinha como objetivo aumentar as capacidades de combate das forças iranianas e se insere no âmbito da diplomacia marítima para garantir a segurança sustentável.

Na época, ele observou que o Irã havia convidado vários Estados-membros do Simpósio Naval do Oceano Índico (IONS) - um fórum destinado a aumentar a cooperação marítima entre os Estados costeiros da região do Oceano Índico - para participar dos exercícios navais.

O chefe da Marinha acrescentou que os jogos de guerra foram projetados de acordo com um livro de instruções compilado pela Marinha Iraniana.

