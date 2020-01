Irã cobra que EUA assumam erro de deixar o acordo nuclear

De acordo com o presidente do Irã, Hassan Rohani, os Estados Unidos "têm que voltar ao primeiro ponto, onde pisaram nos compromissos, e têm que dizer que erraram sobre a nação iraniana" edit

Agência EFE - O presidente do Irã, Hassan Rohani, garantiu nesta quarta-feira que os Estados Unidos devem abandonar a postura adotada no debate sobre o acordo nuclear, com a saída do pacto e que admite aos iranianos que houve um erro na estratégia.

"Quando começarem do ponto onde começaram essa trama, nós também estaremos prontos. Eles têm que voltar ao primeiro ponto, onde pisaram nos compromissos, e têm que dizer que erraram sobre a nação iraniana", disse o mandatário, em discurso feito na cidade de Ardebil.