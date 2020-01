Irã confirma que realizou ataque contra base dos EUA no Iraque

247 - A rede estatal de TV iraniana informou que o Irã lançou "dezenas" de mísseis contra a base americana de Ayn al-Asad, no Oeste do Iraque. As série de ataques aéreos assumidos pela Guarda Revolucionária do Irã acontceu na noite desta terça-feira (7).

Em comunicado, a Guarda Revolucionária disse que foram lançados "dezenas" de mísseis, sem dar detalhes de qual tipo eles seriam. A organização ainda faz um alerta, dizendo que "se ataques forem lançados de bases em seus países contra o Irã, eles serão alvo de uma retaliação militar".

A imprensa iraniana afirma que se trata da retaliação à morte do general Qassem Soleimani, assassinado em um ataque americano em Bagdá e diz que a operação recebeu o nome de "Operação Mártir Soleimani".

Ainda de acordo com informações de agências, foram lançados até 30 projéteis que atingiram a base, que abriga um considerável contingente militar dos EUA. Ainda há relatos sobre danos ou vítimas.

Nas redes sociais circulam vídeos do que seriam mísseis lançados do território iraniano.